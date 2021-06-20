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Москва. Кремль. Путин 20.06.2021

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Москва. Кремль. Путин 20.06.2021
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Москва. Кремль. Путин (20 Июня 2021)

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Москва. Кремль. Путин
Москва. Кремль. Путин
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Опубликовано: 20 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Репортаж, какого никогда не было на борту номер один. На главный саммит последних лет. Как на высоте 11 тысяч метров работает президент. Уникальная возможность вмести с нами побывать в этом кабинете. Саммит Путина и Байдена поминутно. Назовем реальную причину давки среди журналистов. Кто организовал потасовку на глазах у президентов.

 

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Комментариев: 1
Андрей
20 Июня 2021, 14:19

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