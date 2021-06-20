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Президент России Владимир Путин объявил о создании новой системы оплаты труда для медиков.

Новая система подразумевает базовый и одинаковый для всех регионов России оклад, а также надбавки и дополнительные выплаты — их перечень должен быть «понятным и прозрачным».

В Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы, исход которых может на годы вперед определить судьбу страны. Это первые выборы с момента окончания очередной армяно-азербайджанской войны, которую Ереван проиграл и которая еще сильнее расколола армянское общество.

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