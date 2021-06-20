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Дождь. Медведев не попал в список «Единой России». Выборы в Армении. Путин о новой системе выплат медикам 20.06.2021

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Телеканал Дождь 20.06.2021. Медведев не попал в список «Единой России». Выборы в Армении. Путин о новой системе выплат медикам
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Телеканал Дождь - Медведев не попал в список «Единой России». Выборы в Армении. Путин о новой системе выплат медикам (20 Июня 2021)

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Опубликовано: 20 Июня 2021

Президент России Владимир Путин объявил о создании новой системы оплаты труда для медиков. 
Новая система подразумевает базовый и одинаковый для всех регионов России оклад, а также надбавки и дополнительные выплаты — их перечень должен быть «понятным и прозрачным».

 

В Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы, исход которых может на годы вперед определить судьбу страны. Это первые выборы с момента окончания очередной армяно-азербайджанской войны, которую Ереван проиграл и которая еще сильнее расколола армянское общество.

 

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