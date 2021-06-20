Дипломатический поединок Путина и Байдена публику не впечатлил. Ни нокаута, ни нокдауна, ни даже просто пропущенных ударов. Да собственно, вообще никаких ударов. Два часа за закрытыми дверями, две раздельные пресс-конференции. И ведь не скажешь - “победила дружба”. Но практически никаких новостей, кроме возвращения послов и продления СНВ3. Что это было вообще?

Смотрите онлайн Константин Сёмин Киссинджер наоборот. АгитПроп (20 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.