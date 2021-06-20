Путин vs Запад: диалога не будет. Как Лукашенко использует Протасевича. Обязательная вакцинация

Кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму? COVID-free зоны в Москве. Пожар в Лужниках

Медведев не попал в список «Единой России». Выборы в Армении. Путин о новой системе выплат медикам

Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

В Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы, исход которых может на годы вперед определить судьбу страны. Это первые выборы с момента окончания очередной армяно-азербайджанской войны, которую Ереван проиграл и которая еще сильнее расколола армянское общество.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новые санкции США против России. Отстранение от работы за отказ от вакцинации? Выборы в Армении (20 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.