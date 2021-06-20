Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Новые санкции США против России. Отстранение от работы за отказ от вакцинации? Выборы в Армении 20.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 20.06.2021. Новые санкции США против России. Отстранение от работы за отказ от вакцинации? Выборы в Армении
20.06.2021 20.06.2021 19.06.2021 19.06.2021 18.06.2021 18.06.2021 18.06.2021 17.06.2021 17.06.2021 17.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Новые санкции США против России. Отстранение от работы за отказ от вакцинации? Выборы в Армении (20 Июня 2021)

35 просмотров
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 20 Июня 2021

Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

 

В Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы, исход которых может на годы вперед определить судьбу страны. Это первые выборы с момента окончания очередной армяно-азербайджанской войны, которую Ереван проиграл и которая еще сильнее расколола армянское общество. 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новые санкции США против России. Отстранение от работы за отказ от вакцинации? Выборы в Армении (20 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Добров в эфире 20.06.2021Соловьёв LIVE. Армения сделала свой выбор. Прямой эфир. Спецэфир 20.06.2021Анатолий Шарий. Да им нас*ать на вас 20.06.2021Воскресный вечер с Соловьевым 20.06.2021Дождь. Новые санкции США против России. Отстранение от работы за отказ от вакцинации? Выборы в Армении 20.06.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 20.06.2021Дмитрий Гордон. Об отравлении Сталина, убийстве Шеремета и «Спутнике V» 20.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Великий день" 20.06.2021Армен Гаспарян. 572 раза Зеленского. Латышский успех. Приказ Санду и особенности армянских выборов 20.06.2021Константин Сёмин. Киссинджер наоборот. АгитПроп 20.06.2021Дождь. Медведев не попал в список «Единой России». Выборы в Армении. Путин о новой системе выплат медикам 20.06.2021Москва. Кремль. Путин 20.06.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 20.06.2021Вести недели 20.06.2021Итоги недели с Ирадой Зейналовой 20.06.2021

Все ток-шоу