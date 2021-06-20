— почему во время встречи лидеров России и США у организаторов с американской стороны многое пошло не так? Что осталось за кадром официальной церемонии? О чем Путин и Байден говорили с глазу на глаз? Какую цену заплатит США за свою антироссийскую политику?

— почему коронавирус взялся за молодежь, и заставит ли рост смертности от ковида включить у людей инстинкт самосохранения?

— «Единая Россия» раньше всех стартовала в думской кампании. Что в первую очередь им посоветовал президент?

— какими «Алые паруса» нынешнего сезона увидят выпускники и зрители во всех концах света?

— как сильные ливни в Крыму устроили туристам совсем незапланированный отдых?

— сколько астрологи зарабатывают на «звездной болезни» известных политиков и артистов?

— во что превратилась самая популярная игра в эпоху санкций, BLM и Бузовой?

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