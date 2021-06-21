Мир сошел с ума? Возможно... Но даже самым безумным событиям и явлениям найдётся разумное объяснение. Смысл есть, его не может не быть. Новое прочтение знакомых сюжетов. Трактовки. Интерпретации. Толкования. Что происходит и как это понимать?! Утреннее шоу ""Формула смысла"" с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.

Смотрите онлайн Формула смысла с Дмитрием Куликовым (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.