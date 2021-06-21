Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Аббас Галлямов (21 Июня 2021)
Опубликовано: 21 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Соболь не идет в ГД. Путин на NBC. Протасевич и журналисты 15.06.2021
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Живой гвоздь - Аббас Галлямов, политолог
Ирина Тумакова, спецкор “Новой газеты”
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