Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Первая пятёрка нового списка «Единой России» 21.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 21.06.2021. Первая пятёрка нового списка «Единой России»
21.06.2021 20.06.2021 19.06.2021 18.06.2021 17.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 14.06.2021 13.06.2021
Еще

Николай Стариков - Первая пятёрка нового списка «Единой России» (21 Июня 2021)

31 просмотр
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 21 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла съезде «Единой России», на котором был дан старт предвыборной гонке, а также была озвучена первая пятёрка списка партии. Почему «Единая Россия» выдвинула на первые места Шойгу, Лаврова, Проценко? И к чему может привезти лозунг «голосой сердце»? Подробнее – в новом ролике.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Первая пятёрка нового списка «Единой России» (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Взрывной эфир! «Люди, опомнитесь!»: Соловьев МОЩНО РАЗНОСИТ антипрививочников 21.06.2021Перший Незалежний. Международный медиапроект "ЛЮДИ" 21.06.2021Политическая Россия. Солдаты НАТО в Прибалтике поют нацистские песни и домогаются сослуживцев 21.06.2021Дмитрий Гордон. Бондаренко: "Твой американский зять тоже пиндос?" 21.06.202160 минут. По горячим следам 21.06.2021Железная логика 21.06.2021Николай Стариков. Первая пятёрка нового списка «Единой России» 21.06.2021Армен Гаспарян. Гудков за шамана Габышева. Новые днища Милова и санкции за Навального. Всевеликая деградация Армении 21.06.2021Анатолий Шарий. Голубая мечта Гончаренко 21.06.2021Дождь. Новые санкции. Арест депутата Хараидзе. Выборы в Армении. Беседина 21.06.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Аббас Галлямов 21.06.2021Формула смысла 21.06.2021Добров в эфире. Путин vs Байден. Молодежный ковид. Политический футбол. Гадалки для VIP 20.06.2021Соловьёв LIVE. Армения сделала свой выбор. Прямой эфир. Спецэфир 20.06.2021Анатолий Шарий. Да им нас*ать на вас 20.06.2021

Все ток-шоу