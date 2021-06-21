В новом выпуске видеоблога речь зашла съезде «Единой России», на котором был дан старт предвыборной гонке, а также была озвучена первая пятёрка списка партии. Почему «Единая Россия» выдвинула на первые места Шойгу, Лаврова, Проценко? И к чему может привезти лозунг «голосой сердце»? Подробнее – в новом ролике.

Смотрите онлайн Николай Стариков Первая пятёрка нового списка «Единой России» (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.