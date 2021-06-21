Очередную убедительную перемогу над «российской угрозой» одержали солдаты НАТО в Прибалтике. Бравых вояк уличили в проведении вечеринки в честь Гитлера, сопровождавшейся употреблением спиртного, распеванием нацистских песен и засовыванием мужского полового органа в рот одного из спящих сослуживцев.

Смотрите онлайн Политическая Россия Солдаты НАТО в Прибалтике поют нацистские песни и домогаются сослуживцев (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.