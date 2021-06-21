Кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму? COVID-free зоны в Москве. Пожар в Лужниках

Медведев не попал в список «Единой России». Выборы в Армении. Путин о новой системе выплат медикам

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Владимир Путин выступил перед парламентариями и подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва. Это новый формат — раньше президент встречался только с лидерами фракций. Он поблагодарил депутатов за работу. Путин отметил, что Госдума в условиях пандемии продолжала свою работу. По его словам, так было далеко не во всех странах.

МВД Беларуси направило на согласование в КГБ проект документа, предлагающего включить в список нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь». Об этом сообщает Белорусский союз журналистов.

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