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Дождь. Путин подвел итоги работы Думы. БЧБ-флаг хотят признать нацистским в Беларуси. Очередь на вакцинацию 21.06.2021

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Телеканал Дождь 21.06.2021. Путин подвел итоги работы Думы. БЧБ-флаг хотят признать нацистским в Беларуси. Очередь на вакцинацию
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Телеканал Дождь - Путин подвел итоги работы Думы. БЧБ-флаг хотят признать нацистским в Беларуси. Очередь на вакцинацию (21 Июня 2021)

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Опубликовано: 21 Июня 2021

Владимир Путин выступил перед парламентариями и подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва. Это новый формат — раньше президент встречался только с лидерами фракций. Он поблагодарил депутатов за работу. Путин отметил, что Госдума в условиях пандемии продолжала свою работу. По его словам, так было далеко не во всех странах.

 

МВД Беларуси направило на согласование в КГБ проект документа, предлагающего включить в список нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь». Об этом сообщает Белорусский союз журналистов.

 

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