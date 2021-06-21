Зачем Зеленский едет на поклон к Байдену? О чем Белый дом договорился с Москвой за спиной Киева? Какую роль Запад отвел Эрдогану после саммита НАТО? Леонид Кравчук заявил, что присоединение США к Нормандскому формату уже чуть ли не решенный вопрос, с той же просьбой Зе поедет в июле в Вашингтон к Джо Байдену.

Смотрите онлайн Место встречи Решительные меры (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.