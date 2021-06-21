Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Решительные меры 21.06.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 21.06.2021. Решительные меры
21.06.2021 18.06.2021 17.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 07.06.2021
Еще

Место встречи - Решительные меры (21 Июня 2021)

427 просмотров
8
1
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 21 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Зачем Зеленский едет на поклон к Байдену? О чем Белый дом договорился с Москвой за спиной Киева? Какую роль Запад отвел Эрдогану после саммита НАТО? Леонид Кравчук заявил, что присоединение США к Нормандскому формату уже чуть ли не решенный вопрос, с той же просьбой Зе поедет в июле в Вашингтон к Джо Байдену.

 

Смотрите онлайн Место встречи Решительные меры (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время покажет. Зачем Америке Украина 21.06.2021Стратегия с Анной Шафран 21.06.2021Время покажет. Новые санкции США 21.06.2021Константин Сёмин. Йога от ковида. Спираль Набиуллиной. Депутатские гуси. Галопом по Европам 21.06.2021Особое мнение. Глеб Павловский 21.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "19" 21.06.2021Константин Сёмин. Кто будет грабить Армению? Письма 21.06.2021НАШ. Важное. Потоп в Ялте. Санкции против Беларуси и России 21.06.2021Царьград. Главное. Обязательная вакцинация на грани увольнения: за и против 21.06.2021Соловьёв LIVE. «Смотрят за Путиным?»: Политолог о реальной политической обстановке в США, Украине и расширении НАТО 21.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "17" 21.06.2021Время покажет 21.06.2021Познер. Борис Волынов 21.06.2021Особое мнение. Наталья Зубаревич 21.06.2021Дмитрий Гордон. Планы Путина на Беларусь. Отвратительный Лукашенко и Протасевич 21.06.2021

Все ток-шоу