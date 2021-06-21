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Время покажет 21.06.2021
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Время покажет (21 Июня 2021)

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Опубликовано: 21 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Пока Ялту продолжают восстанавливать после буйства стихии, мощное наводнение накрыло Красноярск, а в Москве прогнозируют рекордную за 120 лет африканскую жару, какие еще сюрпризы ждать от природы? Съезд Единой России, Путин предложил на выборах в Госдуму состав первой пятерки. Инцидент в Сирии, российские военные блокировали и развернули колонну США, не согласовавшую передвижение с российской стороной.

 

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