Царьград. Главное. У Набиуллиной экономика восстановилась, однако миллионеры из России побежали в Лондон: что не так 15.06.2021

Министр труда А.Котяков заявил, что отказ от вакцинации без объективных причин может повлечь отстранение от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты. В свою очередь, глава Минздрава М.Мурашко сообщил, что в период роста заболеваемости коронавирусом ревакцинацию необходимо делать раз в полгода, а в спокойное время — раз в год. «Обязательная вакцинация на грани увольнения: за и против» - это ключевая тема сегодня в «Царьград.Главное».

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