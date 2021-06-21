Сегодня у нас были выборы.

Скажу сразу: я довольно тесно интегрирован в политический быт парламента нашей страны, знаю как экономическую, так и политическую интеллигенцию тут. Знаю, кто из себя что представляет, чьи интересы на самом деле защищает, и какую повестку продвигает. Последние 5 месяцев активно велась пропаганда в высших учебных заведениях, - особенно в государственных, - мол, главное - проголосовать. Чуть ли не дословно процитирую представителей нескольких партий: "не важно за кого, можно и не за нас, но вы, главное, проголосуйте! Главное, чтобы ваш голос там был!"



На выборы я пошёл с чётким намерением: несмотря ни на что - сделать свой голос недействительным. На прошлых выборах, в 2018 году, нам давались листочек со списком кандидатов и ручка, мы ставили галочку рядом с одним из кандидатов, либо если хотели сделать голос недействительным - можно было выбрать всех, либо просто испортить листок всякими каракулями. Были слухи, что в этом году всё это будет устроено как-то иначе, но как именно - было неизвестно.

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