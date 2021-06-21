В этом выпуске:

- Обязательная вакцинация уже в девяти регионах страны;

- Цены на импортные компоненты для производства лекарств за прошлый год выросли почти на четверть;

- В Бразилии снова протесты против Болсонару;

- Вашингтон угрожает Китаю изоляцией;

- Американский федрезерв одним сообщением обрушил мировые биржи;

- В России – раскручивается инфляционная спираль, так описала ситуацию глава ЦБ Набиуллина;

- Граждане опаздывают с выплатами по кредитам;

- В Гонконге неизвестные напали на курьера, перевозившего электронные компоненты;

- В Иране отказала атомная электростанция, построенная Росатомом;

- Евросоюз отрезает Беларусь от иностранной валюты;

- Пашинян празднует победу – его партия выиграла на досрочных парламентских выборах;

- Газпром признался в крупнейшей за два года утечке метана;

- Коммерсант узнал о громком деле против двоих бывших спецназовцев;

- Чукотский депутат-единорос Крамаренко попался на гусях.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Йога от ковида. Спираль Набиуллиной. Депутатские гуси. Галопом по Европам (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.