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Константин Сёмин. Йога от ковида. Спираль Набиуллиной. Депутатские гуси. Галопом по Европам 21.06.2021

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Константин Сёмин 21.06.2021. Йога от ковида. Спираль Набиуллиной. Депутатские гуси. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Йога от ковида. Спираль Набиуллиной. Депутатские гуси. Галопом по Европам (21 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 21 Июня 2021

В этом выпуске:
- Обязательная вакцинация уже в девяти регионах страны;
- Цены на импортные компоненты для производства лекарств за прошлый год выросли почти на четверть;
- В Бразилии снова протесты против Болсонару;
- Вашингтон угрожает Китаю изоляцией;
- Американский федрезерв одним сообщением обрушил мировые биржи;
- В России – раскручивается инфляционная спираль, так описала ситуацию глава ЦБ Набиуллина;
- Граждане опаздывают с выплатами по кредитам;
- В Гонконге неизвестные напали на курьера, перевозившего электронные компоненты;
- В Иране отказала атомная электростанция, построенная Росатомом;
- Евросоюз отрезает Беларусь от иностранной валюты;
- Пашинян празднует победу – его партия выиграла на досрочных парламентских выборах;
- Газпром признался в крупнейшей за два года утечке метана;
- Коммерсант узнал о громком деле против двоих бывших спецназовцев;
- Чукотский депутат-единорос Крамаренко попался на гусях.

 

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