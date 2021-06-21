Константин Сёмин - Йога от ковида. Спираль Набиуллиной. Депутатские гуси. Галопом по Европам (21 Июня 2021)
Опубликовано: 21 Июня 2021
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В этом выпуске:
- Обязательная вакцинация уже в девяти регионах страны;
- Цены на импортные компоненты для производства лекарств за прошлый год выросли почти на четверть;
- В Бразилии снова протесты против Болсонару;
- Вашингтон угрожает Китаю изоляцией;
- Американский федрезерв одним сообщением обрушил мировые биржи;
- В России – раскручивается инфляционная спираль, так описала ситуацию глава ЦБ Набиуллина;
- Граждане опаздывают с выплатами по кредитам;
- В Гонконге неизвестные напали на курьера, перевозившего электронные компоненты;
- В Иране отказала атомная электростанция, построенная Росатомом;
- Евросоюз отрезает Беларусь от иностранной валюты;
- Пашинян празднует победу – его партия выиграла на досрочных парламентских выборах;
- Газпром признался в крупнейшей за два года утечке метана;
- Коммерсант узнал о громком деле против двоих бывших спецназовцев;
- Чукотский депутат-единорос Крамаренко попался на гусях.
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