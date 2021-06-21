Помощник американского президента объявил о новых санкциях против России в связи с ситуацией с Навальным. Посол России в США Анатолий Антонов назвал это не тем сигналом, которого ждали после саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена и подчеркнул, что наладить отношения через санкции невозможно.

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