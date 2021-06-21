Время покажет. Коронавирус: как сдержать рост

Время покажет. После саммита

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки опровергла сообщения о приостановке военной помощи Украине. По ее словам, на прошлой неделе был предоставлен 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие, а также подготовлены резервные средства на случай обострения ситуации на российско-украинской границе.

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