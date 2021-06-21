Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Новые санкции против Беларуси. Пашинян выиграл выборы. Решающий матч сборной России 21.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 21.06.2021. Новые санкции против Беларуси. Пашинян выиграл выборы. Решающий матч сборной России
21.06.2021 21.06.2021 21.06.2021 20.06.2021 20.06.2021 19.06.2021 19.06.2021 18.06.2021 18.06.2021 18.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Новые санкции против Беларуси. Пашинян выиграл выборы. Решающий матч сборной России (21 Июня 2021)

27 просмотров
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 21 Июня 2021

Евросоюз ввел санкции против 78 физических лиц и восьми организаций из-за нарушения прав человека в Беларуси, репрессий в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Об этом говорится в заявлении ЕС. Под них попал, в частности, российский миллиардер Михаил Гуцериев. 

 

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Армении после обработки 100% бюллетеней.

 

Сборная России по футболу 21 июня проведет решающий матч групповой стадии чемпионата Европы против Дании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новые санкции против Беларуси. Пашинян выиграл выборы. Решающий матч сборной России (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время в 21:00 21.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 21.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 21.06.2021Специальный репортаж «Событий». Сегодня война 21.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр". Нестор Шуфрич 21.06.2021НАШ. Ток-шоу "МЕЖА". Украина: На грани тоталитарного режима 21.06.2021Политическая Россия. Байден уже не склеит ЕС: время договариваться с Россией 21.06.202160 минут. Вечерний выпуск. Украинское злорадство потопу в Ялте 21.06.2021Соловьёв LIVE. НАТО-2030: рассвет четвёртого Рейха? Плацдарм Леонкова 21.06.2021Звезда LIVE. Они сражались с прививкой 21.06.2021Дождь. Новые санкции против Беларуси. Пашинян выиграл выборы. Решающий матч сборной России 21.06.2021Время покажет. Зачем Америке Украина 21.06.2021Стратегия с Анной Шафран 21.06.2021Время покажет. Новые санкции США 21.06.2021Константин Сёмин. Йога от ковида. Спираль Набиуллиной. Депутатские гуси. Галопом по Европам 21.06.2021

Все ток-шоу