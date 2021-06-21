Медведев не попал в список «Единой России». Выборы в Армении. Путин о новой системе выплат медикам

Новые санкции США против России. Отстранение от работы за отказ от вакцинации? Выборы в Армении

Евросоюз ввел санкции против 78 физических лиц и восьми организаций из-за нарушения прав человека в Беларуси, репрессий в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Об этом говорится в заявлении ЕС. Под них попал, в частности, российский миллиардер Михаил Гуцериев.

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Армении после обработки 100% бюллетеней.

Сборная России по футболу 21 июня проведет решающий матч групповой стадии чемпионата Европы против Дании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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