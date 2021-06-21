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Звезда LIVE. Они сражались с прививкой 21.06.2021

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Звезда LIVE 21.06.2021. Они сражались с прививкой
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Звезда LIVE - Они сражались с прививкой (21 Июня 2021)

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Опубликовано: 21 Июня 2021

Почему оппозиция больше года твердит, что российскими вакцинами прививаться нельзя? Но в итоге сама ими же и прививается. Надо ли наказывать по закону за призыв не вакцинироваться? Почему на оппозиционных ресурсах высмеивают людей, которые публично заявляют о том, что сделали прививку? При этом молчат, что на западе из прививочной кампании сделали настоящее шоу? Как противостоять антипрививочникам? Кто и зачем намеренно промывает им мозги? Ответы в авторском стриме Николая Матвеева.

 

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