«Смотрят за Путиным?»: Политолог о реальной политической обстановке в США, Украине и расширении НАТО

Премьера на «Соловьёв LIVE» — «Плацдарм Леонкова».

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

НАТО-2030: Рассвет четвёртого Рейха?

Тема не случайная, так как она связана с прошедшим 14 июня саммитом НАТО и состоявшийся встрече в Женеве двух лидеров мировых держав – президента России Владимира Владимировича Путина и президента США – Джозефа Байдена.

Примечательно то, что эта встреча проходила накануне скорбной даты, которую мы свами отметим завтра – 22 июня. В этот день, ровно 80 лет назад, фашистская Германия, а точнее сказать европейская коалиция, возглавляемая фашистской Германией без объявления войны напала на Советский Союз.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE НАТО-2030: рассвет четвёртого Рейха? Плацдарм Леонкова (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.