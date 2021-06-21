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Соловьёв LIVE. НАТО-2030: рассвет четвёртого Рейха? Плацдарм Леонкова 21.06.2021

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Соловьёв LIVE 21.06.2021. НАТО-2030: рассвет четвёртого Рейха? Плацдарм Леонкова
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Соловьёв LIVE - НАТО-2030: рассвет четвёртого Рейха? Плацдарм Леонкова (21 Июня 2021)

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Опубликовано: 21 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Премьера на «Соловьёв LIVE» — «Плацдарм Леонкова».

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

НАТО-2030: Рассвет четвёртого Рейха? 

 

Тема не случайная, так как она связана с прошедшим 14 июня саммитом НАТО и состоявшийся встрече в Женеве двух лидеров мировых держав – президента России Владимира Владимировича Путина и президента США – Джозефа Байдена.

 

Примечательно то, что эта встреча проходила накануне скорбной даты, которую мы свами отметим завтра – 22 июня. В этот день, ровно 80 лет назад, фашистская Германия, а точнее сказать европейская коалиция, возглавляемая фашистской Германией без объявления войны напала на Советский Союз.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE НАТО-2030: рассвет четвёртого Рейха? Плацдарм Леонкова (21 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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