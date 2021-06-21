Политическая Россия - Байден уже не склеит ЕС: время договариваться с Россией (21 Июня 2021)
Опубликовано: 21 Июня 2021
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На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
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- О рейтинге власти в России и о «стадном» голосовании
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