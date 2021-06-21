Солдаты НАТО в Прибалтике поют нацистские песни и домогаются сослуживцев

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

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