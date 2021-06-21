НАШ - Ток-шоу "МЕЖА". Украина: На грани тоталитарного режима (21 Июня 2021)
Опубликовано: 21 Июня 2021
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В эфире телеканала НАШ – ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.
Гости студии:
– Черновол Татьяна, народный депутат Украины VIII соз.
– Мураев Евгений, ЛИДЕР ПАРТИИ "НАШИ", народный депутат Украины VII- VIII соз.
– Долинский Эдуард, председатель Украинского еврейского комитета
– Доний Олесь, народный депутат Украины VI-VII созыва
– Савченко Надежда, народный депутат Украины VIII соз.
– Бондаренко Кость, политолог
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