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НАШ. Ток-шоу "МЕЖА". Украина: На грани тоталитарного режима 21.06.2021

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НАШ 21.06.2021. Ток-шоу "МЕЖА". Украина: На грани тоталитарного режима
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НАШ - Ток-шоу "МЕЖА". Украина: На грани тоталитарного режима (21 Июня 2021)

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Опубликовано: 21 Июня 2021

В эфире телеканала НАШ – ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:
– Черновол Татьяна, народный депутат Украины VIII соз.
– Мураев Евгений, ЛИДЕР ПАРТИИ "НАШИ", народный депутат Украины VII- VIII соз.
– Долинский Эдуард, председатель Украинского еврейского комитета
– Доний Олесь, народный депутат Украины VI-VII созыва
– Савченко Надежда, народный депутат Украины VIII соз.
– Бондаренко Кость, политолог

 

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