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Специальный репортаж «Событий». Сегодня война 21.06.2021

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Специальный репортаж «Событий» 21.06.2021. Сегодня война
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Специальный репортаж «Событий» - Сегодня война (21 Июня 2021)

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Специальный репортаж «Событий»
Специальный репортаж «Событий»
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Опубликовано: 21 Июня 2021

80 лет назад началась Великая Отечественная война. В Белоруссии хорошо помнят как это было. Промышленность всей Европы работала на Гитлера чтобы победить Советский Союз. Но где-то совсем рядом поминают ветеранов СС и устраивают марши в их честь. Почему то Евросоюз смотрит на это сквозь пальцы. А на границе снова как тогда копятся чужие войска.

 

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