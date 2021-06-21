80 лет назад началась Великая Отечественная война. В Белоруссии хорошо помнят как это было. Промышленность всей Европы работала на Гитлера чтобы победить Советский Союз. Но где-то совсем рядом поминают ветеранов СС и устраивают марши в их честь. Почему то Евросоюз смотрит на это сквозь пальцы. А на границе снова как тогда копятся чужие войска.

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