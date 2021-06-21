Америка пытается создать новые идеологические конструкции на базе старых, как политик, Байден сформирован послевоенным временем, когда США строили альянс против коммунизма и сражались за моральное превосходство с Советским Союзом. Штаты считали, что проигрывали из-за расизма и сегрегации.

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