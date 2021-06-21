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Вечер с Владимиром Соловьевым 21.06.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 21.06.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (21 Июня 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 21 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Америка пытается создать новые идеологические конструкции на базе старых, как политик, Байден сформирован  послевоенным временем, когда США строили альянс против коммунизма и сражались за моральное превосходство с Советским Союзом. Штаты считали, что проигрывали из-за расизма и сегрегации.

 

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Комментариев: 1
Андрей
21 Июня 2021, 21:33

Весь выпуск смотрите на форуме https://yapolitical.ru/topic1317

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