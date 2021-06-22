Полный контакт. Исторический саммит в Женеве. Миллиарды для экстремистов. Аморальные авторитеты 16.06.2021

Доброе утро!

«Полный контакт» в эфире! Владимир Соловьёв и четыре часа эфира Вестей FM и Соловьёв LIVE.

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.