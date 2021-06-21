Открытый эфир. Что обсудят Путин и Байден в Женеве 15.06.2021

Открытый эфир. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине 17.06.2021

- Индийский клон. В Москве побит рекорд суточного прироста заражений. Чем опасен новый гибрид коронавируса под названием «дельта»?

- Быть или не быть. Почему нет иного варианта победить пандемию кроме вакцинации? Как население массово прививали в СССР?

- Люди в белых палатах. Как выглядит изнутри так называемый ковидарий, где каждый день зараза забирает новые жизни?

- Точка сброда. Кто и зачем готовит на Украине диверсионные группы из ультраправых активистов и прошедших АТО разведчиков? Правда ли, что в России и Белоруссии есть спящие ячейки запрещенных украинских националистических организаций?

- Атака кланов. Как Ротшильды с Рокфеллерами администрацию Байдена не поделили? И что в отношении России задумала влиятельная аспенская группа, которую возглавляет русофоб Блинкен?

- Челночный век. Как американцы хитростью милитаризируют космос? Чем опасен Боинг Х37В, заявленный как мирный челнок? Чем он является на самом деле?

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