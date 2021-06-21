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Открытый эфир. Индийский штамм и массовая вакцинация от COVID в РФ 21.06.2021

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Открытый эфир 21.06.2021. Индийский штамм и массовая вакцинация от COVID в РФ
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Открытый эфир - Индийский штамм и массовая вакцинация от COVID в РФ (21 Июня 2021)

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Опубликовано: 22 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Индийский клон. В Москве побит рекорд суточного прироста заражений. Чем опасен новый гибрид коронавируса под названием «дельта»?

 

- Быть или не быть. Почему нет иного варианта победить пандемию кроме вакцинации? Как население массово прививали в СССР?

 

- Люди в белых палатах. Как выглядит изнутри так называемый ковидарий, где каждый день зараза забирает новые жизни?

 

- Точка сброда. Кто и зачем готовит на Украине диверсионные группы из ультраправых активистов и прошедших АТО разведчиков? Правда ли, что в России и Белоруссии есть спящие ячейки запрещенных украинских националистических организаций?

 

- Атака кланов. Как Ротшильды с Рокфеллерами администрацию Байдена не поделили? И что в отношении России задумала влиятельная аспенская группа, которую возглавляет русофоб Блинкен?

 

- Челночный век. Как американцы хитростью милитаризируют космос? Чем опасен Боинг Х37В, заявленный как мирный челнок? Чем он является на самом деле?

 

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