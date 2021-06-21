Между тем. Путин и Байден: лицом к лицу 16.06.2021

Несмотря на недовольство значительной части армянского общества деятельностью премьер-министра Никола Пашиняна, на внеочередных выборах его партия одержала победу. И снова накаляются страсти, а люди выходят с протестами на улицы. Неужели затянувшийся политический кризис продолжится? Каким будет новое правительство Армении, как оно будет развивать отношения с Россией? Что принесет в регион Шушинская декларация лидеров Турции и Азербайджана?

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