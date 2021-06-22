Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Олег Будницкий (22 Июня 2021)
Опубликовано: 22 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:
Ася Рак, экономический обозреватель
Алексей Анатольевич Потехин, кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии СПбГУ
Живой гвоздь
Олег Витальевич Будницкий, доктор исторических наук, профессор ВШЭ
Валерий Иванович Карбалевич, белорусский политолог
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