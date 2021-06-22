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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Олег Будницкий 22.06.2021

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Утренний разворот 22.06.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Олег Будницкий
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Олег Будницкий (22 Июня 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 22 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр: 

 

Ася Рак, экономический обозреватель


Алексей Анатольевич Потехин,  кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии СПбГУ

Живой гвоздь
Олег Витальевич Будницкий, доктор исторических наук, профессор ВШЭ


Валерий Иванович Карбалевич, белорусский политолог

 

 

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