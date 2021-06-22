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Анатолий Шарий. Ксения Собчак. Путин победит на выборах в России 22.06.2021

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Анатолий Шарий 22.06.2021. Ксения Собчак. Путин победит на выборах в России
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Анатолий Шарий - Ксения Собчак. Путин победит на выборах в России (22 Июня 2021)

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Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
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Опубликовано: 22 Июня 2021

Ведущие: Анатолий Шарий

 - Самая

- Собчак долго не было в Украинских СМИ, но решила дать интервью Шарий.нет. В чем причина?

 - Почему в России такая слабая оппозиция?

 - «Людям не нужны эти проблемы». Почему на митингах Навального так мало людей?

 - «Жаль, что Любовь Соболь пытается меня укусить». Ксения Собчак про отношения к Навальному и ФБК 

 - Нормально, что на главном экономическом форуме России тик-токеры снимают флешмобы и лежат на полу?

 - «Я не оппозиционный журналист». Является ли Собчак оппозицией к Путину?

 - Песков на свадьбе у Собчак. Как он там оказался

 - Собчак на президентских выборах и результат 1,68%. Как это было?

 - Объединиться с Навальным, несмотря на то, что он называет ее «кремлевским проектом»?

 - Слёзы у Соловьева и оскорбления от Жириновского. Может лучше, если бы президентской кампании Собчак не было?

 - «Я в Украину сейчас не рвусь». Как Ксения Собчак попала в базу «Миротворца» по вине украинской власти. 

 - «Грустно наблюдать за действиями Украины». О Зеленском и правительстве Украины

 - Собчак считает, что в Украине меньше запретов, чем в России. Что она тогда думает о закрытии телеканалов и открытии уголовных дел за госизмену? Не диктаторские ли это законы?

 - «Я не считаю, что это успешная революция». Как в 2013 году Собчак работала на Майдане.

 - Интервью с Андреем Богданом. Получила того, чего хотела?

 - Собчак: «Медуза настоящая журналистика». Откуда тогда тезисы «пророссийский» и почему Собчак не считает это оскорблением?

 - Собчак обращается к Скабеевой

 - Лучшие журналисты для Собчак?

 - «Его есть за что хвалить». Собчак про Путина.

 - «Россия должна войти в НАТО». Как это возможно?

 - Идеализация россиянами «демократической Украины»

 - Какова ценность демократических выборов, если после них власть устраивает произвол?

 - Собчак считает, что на следующих выборах Зеленский не сможет отказаться от дебатов. Почему тогда сейчас оппозиционные журналисты не могут задать даже вопрос президенту Украины?

 - Если в России пройдут демократические выборы, то их все равно выиграет Путин.

 - Обращение к Медведчуку. У кого из украинцев хотела бы взять интервью?

 - «Когда тебя обсуждают - это хорошо». Собчак про хейт.

 - Блиц. Скабеева или Симоньян, Путин или Навальный?

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