Да им нас*ать на вас

- Самая

- Собчак долго не было в Украинских СМИ, но решила дать интервью Шарий.нет. В чем причина?

- Почему в России такая слабая оппозиция?

- «Людям не нужны эти проблемы». Почему на митингах Навального так мало людей?

- «Жаль, что Любовь Соболь пытается меня укусить». Ксения Собчак про отношения к Навальному и ФБК

- Нормально, что на главном экономическом форуме России тик-токеры снимают флешмобы и лежат на полу?

- «Я не оппозиционный журналист». Является ли Собчак оппозицией к Путину?

- Песков на свадьбе у Собчак. Как он там оказался

- Собчак на президентских выборах и результат 1,68%. Как это было?

- Объединиться с Навальным, несмотря на то, что он называет ее «кремлевским проектом»?

- Слёзы у Соловьева и оскорбления от Жириновского. Может лучше, если бы президентской кампании Собчак не было?

- «Я в Украину сейчас не рвусь». Как Ксения Собчак попала в базу «Миротворца» по вине украинской власти.

- «Грустно наблюдать за действиями Украины». О Зеленском и правительстве Украины

- Собчак считает, что в Украине меньше запретов, чем в России. Что она тогда думает о закрытии телеканалов и открытии уголовных дел за госизмену? Не диктаторские ли это законы?

- «Я не считаю, что это успешная революция». Как в 2013 году Собчак работала на Майдане.

- Интервью с Андреем Богданом. Получила того, чего хотела?

- Собчак: «Медуза настоящая журналистика». Откуда тогда тезисы «пророссийский» и почему Собчак не считает это оскорблением?

- Собчак обращается к Скабеевой

- Лучшие журналисты для Собчак?

- «Его есть за что хвалить». Собчак про Путина.

- «Россия должна войти в НАТО». Как это возможно?

- Идеализация россиянами «демократической Украины»

- Какова ценность демократических выборов, если после них власть устраивает произвол?

- Собчак считает, что на следующих выборах Зеленский не сможет отказаться от дебатов. Почему тогда сейчас оппозиционные журналисты не могут задать даже вопрос президенту Украины?

- Если в России пройдут демократические выборы, то их все равно выиграет Путин.

- Обращение к Медведчуку. У кого из украинцев хотела бы взять интервью?

- «Когда тебя обсуждают - это хорошо». Собчак про хейт.

- Блиц. Скабеева или Симоньян, Путин или Навальный?

Смотрите онлайн Анатолий Шарий Ксения Собчак. Путин победит на выборах в России (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.