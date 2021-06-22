В Москве с 28 июня заведения общепита смогут посещать только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние три дня.

Президент России Владимир Путин опубликовал статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое», посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Путин в статье пишет, что советские военные и работники тыла не только отстояли независимость своей страны, «но и спасли от порабощения Европу и мир».

Сборная России проиграла команде Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу и вылетела из турнира. Встреча, проходившая в Копенгагене, завершилась со счетом 1:4.

Туроператоры сообщили о росте цен минимум на 20% на путевки в Турцию после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией.

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