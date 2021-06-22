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Соловьёв LIVE. Вся правда о вакцине: разработчик «Спутник-V» — Владимир Гущин 22.06.2021

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Соловьёв LIVE 22.06.2021. Вся правда о вакцине: разработчик «Спутник-V» — Владимир Гущин
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Соловьёв LIVE - Вся правда о вакцине: разработчик «Спутник-V» — Владимир Гущин (22 Июня 2021)

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Опубликовано: 22 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

"«Спутник V» справляется с «индийским» штаммом коронавируса": Владимир Гущин, разработчик «Спутник V» в эфире Соловьев Live

 

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