Соловьёв LIVE - Вся правда о вакцине: разработчик «Спутник-V» — Владимир Гущин (22 Июня 2021)
Опубликовано: 22 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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"«Спутник V» справляется с «индийским» штаммом коронавируса": Владимир Гущин, разработчик «Спутник V» в эфире Соловьев Live
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