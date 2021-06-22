НАШ - Марафон. Бортник. День пам'яті жертв Другої світової. Санкції проти РФ за анексію Криму (22 Июня 2021)
Опубликовано: 22 Июня 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. Сьогодні в ефірі:
15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
Головні новини дня
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Галайчук Вадим, народний депутат України, "Слуга народу"
– Гайдай Валентин, політичний експерт
– Мамка Григорій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Цибулько Володимир, політолог
17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Грановський Володимир, генеральний продюсер телеканалу «Наш», політичний консультант, Стоунхендж
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики
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