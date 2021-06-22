В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. Сьогодні в ефірі:

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1

Головні новини дня

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Галайчук Вадим, народний депутат України, "Слуга народу"

– Гайдай Валентин, політичний експерт

– Мамка Григорій, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Цибулько Володимир, політолог

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3

– Грановський Володимир, генеральний продюсер телеканалу «Наш», політичний консультант, Стоунхендж

– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики

Обговорювані теми:

– 22 червня - День пам'яті жертв Другої світової

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– ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

– МЗС ​​Угорщини просить Україну дозволити використання угорської мови в держуправлінні

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Смотрите онлайн НАШ Марафон. Бортник. День пам'яті жертв Другої світової. Санкції проти РФ за анексію Криму (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.