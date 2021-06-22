Персонально ваш - Илья Новиков (22 Июня 2021)
Опубликовано: 22 Июня 2021
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В эфире Илья Новиков, адвокат. Ведущие Маша Майерс и Алексей Осин.
Маша
- Начало эфира
- Насколько ковидные ограничения дискриминируют граждан
- Как вакцинация проходит в Украине
- О поведении властей во время пандемии
- О статье Путина для Zeit
- Россия — это Европа?
- О национализме в Украине
- О форме украинской сборной по футболу
- О нацистской символике на шевронах официальных воинских частей в Украине
- О системе помилований в разных странах
- Ситуация вокруг Софьи Сапеги
- О санкциях ЕС и США против Белоруссии
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