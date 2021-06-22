В эфире Илья Новиков, адвокат. Ведущие Маша Майерс и Алексей Осин.

Маша

- Начало эфира

- Насколько ковидные ограничения дискриминируют граждан

- Как вакцинация проходит в Украине

- О поведении властей во время пандемии

- О статье Путина для Zeit

- Россия — это Европа?

- О национализме в Украине

- О форме украинской сборной по футболу

- О нацистской символике на шевронах официальных воинских частей в Украине

- О системе помилований в разных странах

- Ситуация вокруг Софьи Сапеги

- О санкциях ЕС и США против Белоруссии

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