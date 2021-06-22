В новом выпуске видеоблога речь зашла о недопустимости попрания базовых прав и свобод граждан ни под каким предлогом, принудительной вакцинации, совершенно противоречащих друг другу заявлениях и действиях официальных лиц, а также об общей схожести принудительной вакцинации и пенсионной реформы.

Смотрите онлайн Николай Стариков Принудительная вакцинация – это вторая «пенсионная реформа» (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.