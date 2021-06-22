Солдаты НАТО в Прибалтике поют нацистские песни и домогаются сослуживцев

Байден уже не склеит ЕС: время договариваться с Россией

Скандал на почве национализма разгорелся в Карачаево-Черкесии, где местный депутат от «Справедливой России» добился снятия портрета российского полководца Александра Суворова. Сограждане массово начали писать партийцам, интересуясь, на кой «СР» тащит в депутаты откровенных свидомых? В ответ – тишина, партийцы трусливо отмалчиваются. Видимо, надеясь, что «само рассосётся».

Смотрите онлайн Политическая Россия Депутат от «СР» – нацист, ненавидящий Суворова и русских (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.