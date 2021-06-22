В центре внимания экспертов статья президента России Владимира Путина в немецком издании Die Zeit, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В публикации Владимир Путин подчеркнул, что Москва открыта к честному взаимодействию и восстановлению партнерства с Европой.

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