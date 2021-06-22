После введения обязательной вакцинации в ряде регионов России в социальных сетях появились фейки о вреде вакцины и о том, что прививка нарушает Конституцию РФ и Трудовой кодекс. Россияне возглавляют мировой рейтинг по недоверию к вакцине. 40% граждан не хотят делать прививку. При этом в стране наблюдается рост заболевших индийским штаммом COVID-19.

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