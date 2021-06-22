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Константин Сёмин. Штрафуют все! Письма 22.06.2021

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Константин Сёмин 22.06.2021. Штрафуют все! Письма
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Константин Сёмин - Штрафуют все! Письма (22 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 22 Июня 2021

Так сложилось, что уже несколько лет я работаю в наиболее крупном ЧОПе своего региона. Охраняет он ряд промышленных объектов, рудники и фабрики, осуществляет контроль на КПП всех входящих-выходящих, а также патрулирование объектов в пешем и автомобильном порядке. Мне довелось бывать на самых разных постах и в разных патрулях и везде я видел одно и то же. Капиталистам, держащим предприятия, мало прибыли, которую они получают с эксплуатации рабочих, поэтому используется система многочисленных штрафов. 

 

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