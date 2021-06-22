В этом выпуске:

- Дискриминация по вакцинному признаку неизбежна – заявил Песков;

- Российская армия протестирует переход на экономику военного времени;

- Отечественная нефтянка оставила без сырья крупнейший белорусский НПЗ «Нафтан»;

- Посол России в США Антонов обещает возобновить диалог с Вашингтоном о визах;

- Госдуму просят ускорить приватизацию;

- Граждане за месяц забрали из банков почти полтриллиона рублей;

- Почти 2 миллиона пенсионеров до сих пор так и не получили накопительную часть пенсии;

- Россия вылетела из Евро-2020, матч против Дании закончился со счетом 4:1;

- Туристы меняют путёвки и вместо российских курортов летят в Турцию;

- Чипирование граждан становится нацпроектом.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Кисейные барышни. Красиво обкакались. Нацпроект “Чипизация”. Галопом по Европам (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.