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Константин Сёмин. Кисейные барышни. Красиво обкакались. Нацпроект “Чипизация”. Галопом по Европам 22.06.2021

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Константин Сёмин 22.06.2021. Кисейные барышни. Красиво обкакались. Нацпроект “Чипизация”. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Кисейные барышни. Красиво обкакались. Нацпроект “Чипизация”. Галопом по Европам (22 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 22 Июня 2021

В этом выпуске:
- Дискриминация по вакцинному признаку неизбежна – заявил Песков;
- Российская армия протестирует переход на экономику военного времени;
- Отечественная нефтянка оставила без сырья крупнейший белорусский НПЗ «Нафтан»;
- Посол России в США Антонов обещает возобновить диалог с Вашингтоном о визах;
- Госдуму просят ускорить приватизацию;
- Граждане за месяц забрали из банков почти полтриллиона рублей;
- Почти 2 миллиона пенсионеров до сих пор так и не получили накопительную часть пенсии;
- Россия вылетела из Евро-2020, матч против Дании закончился со счетом 4:1;
- Туристы меняют путёвки и вместо российских курортов летят в Турцию;
- Чипирование граждан становится нацпроектом.

 

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