Депутат Госдумы Оксана Пушкина пожаловалась на Первый Русский телеканал “Царьград” в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Якобы в фильме о ней употреблялся “язык ненависти”. Что ж, давайте разберёмся, в чём дело, и каким языком разговаривает сама Пушкина. В гостях у Анны Шафран - пресс-секретарь Гиппократовского форума Инна Ямбулатова.

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