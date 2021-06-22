Одна из главных тем дня - правительство готово потратить более 50 млрд рублей на новую т.н. федеральную программу, которая включает пункт о создании вживляемых в мозг человека чипов к 2029 году. Позже стало известно, что т.н. федеральная исследовательская программа была закрыта еще в прошлом году, поскольку правительство пришло к выводу о ее «нецелесообразности». Однако на момент публикации материала «Коммерсанта» в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.

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