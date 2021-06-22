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Дождь. Новые ограничения для непривитых. Бабарико в Беларуси грозит 15 лет колонии. Статья Путина о ВОВ 22.06.2021

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Телеканал Дождь 22.06.2021. Новые ограничения для непривитых. Бабарико в Беларуси грозит 15 лет колонии. Статья Путина о ВОВ
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Телеканал Дождь - Новые ограничения для непривитых. Бабарико в Беларуси грозит 15 лет колонии. Статья Путина о ВОВ (22 Июня 2021)

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Опубликовано: 22 Июня 2021

С 28 июня московские власти вводят новые ограничения. Теперь в кафе и рестораны смогут ходить только привитые, переболевшие и те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более трех дней назад. Чтобы подтвердить свой статус, посетителям общепита понадобится QR-код. Дождь изучил указ мэра Москвы Сергея Собянина и разъяснения столичных чиновников и объясняет, как получить QR-код.

 

Прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего председателя правления банка Виктора Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима.

 

Президент Путин 22 июня опубликовал статью в немецком издании Die Zeit. Она называется «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

 

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