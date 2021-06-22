Новые антиковидные ограничения. Статья Путина к юбилею начала ВОВ. Россия вылетела с Евро-2020

С 28 июня московские власти вводят новые ограничения. Теперь в кафе и рестораны смогут ходить только привитые, переболевшие и те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более трех дней назад. Чтобы подтвердить свой статус, посетителям общепита понадобится QR-код. Дождь изучил указ мэра Москвы Сергея Собянина и разъяснения столичных чиновников и объясняет, как получить QR-код.

Прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка запросил для экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего председателя правления банка Виктора Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима.

Президент Путин 22 июня опубликовал статью в немецком издании Die Zeit. Она называется «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новые ограничения для непривитых. Бабарико в Беларуси грозит 15 лет колонии. Статья Путина о ВОВ (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.