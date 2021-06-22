Соловьёв LIVE - Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко (22 Июня 2021)
Опубликовано: 22 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Смотрят за Путиным?»: Политолог о реальной политической обстановке в США, Украине и расширении НАТО
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ВОЙНА БЕЗ МИРА».
- Почему врач Денис Проценко согласился войти в федеральную пятёрку «Единой России»?
- Оппозиция против врача - современный фашизм на марше.
- Кого ещё из знаменитых людей травила оппозиция и за что?
ТЕМА: ТРАГИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА.
- 80 лет начала Великой Отечественной войны.
- Статья Путина о войне - к кому и зачем он обращается?
- Ненависть к войне как родовая травма русской интеллигенции.
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.