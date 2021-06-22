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Соловьёв LIVE. Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко 22.06.2021

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Соловьёв LIVE 22.06.2021. Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко (22 Июня 2021)

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Опубликовано: 22 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ВОЙНА БЕЗ МИРА».

- Почему врач Денис Проценко согласился войти в федеральную пятёрку «Единой России»?
- Оппозиция против врача - современный фашизм на марше.
- Кого ещё из знаменитых людей травила оппозиция и за что?

 

ТЕМА: ТРАГИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА.

- 80 лет начала Великой Отечественной войны.
- Статья Путина о войне - к кому и зачем он обращается?
- Ненависть к войне как родовая травма русской интеллигенции.

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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