«Смотрят за Путиным?»: Политолог о реальной политической обстановке в США, Украине и расширении НАТО

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

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СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ВОЙНА БЕЗ МИРА».

- Почему врач Денис Проценко согласился войти в федеральную пятёрку «Единой России»?

- Оппозиция против врача - современный фашизм на марше.

- Кого ещё из знаменитых людей травила оппозиция и за что?

ТЕМА: ТРАГИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА.

- 80 лет начала Великой Отечественной войны.

- Статья Путина о войне - к кому и зачем он обращается?

- Ненависть к войне как родовая травма русской интеллигенции.

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.