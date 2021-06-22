Байден уже не склеит ЕС: время договариваться с Россией

Много неприятных для Запада фактов выстроил в единый ряд президент России, написавший к 80-летию трагедии 22 июня статью под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней Владимир Путин не только возложил на заклятых «партнёров» ответственность за расширение агрессивного блока НАТО на Восток, но и открыто обвинил США и ЕС в организации и поддержке вооружённого переворота на Украине в 2014.

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