Не случилось единого пространства от Атлантики до Урала, хотя было и примирение народов после победы, и большие надежды после окончания холодной войны. Мы хотим равных партнерских отношений с Европой, а они не хотят и начинают с истоков, пытаются пересмотреть историю, искоренить чувство благодарности Красной армии. Меркель хоть и говорит о стыде и чудовищных преступлениях нацистов, а простые немцы ей отвечают, что больше не хотят стыдиться и не имеют отношения к преступлениям дедов.

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