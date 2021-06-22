Соловьёв LIVE - «Ультиматум» Путина. Статья в Die Zeit. Гаспарян. Сосновский. Спецэфир (22 Июня 2021)
Опубликовано: 22 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Смотрят за Путиным?»: Политолог о реальной политической обстановке в США, Украине и расширении НАТО
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Армен Гаспарян и Александр Сосновский вместе с экспертами обсудят статью Владимира Путина, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной Войны.
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