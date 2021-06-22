Смотрите в этом выпуске: 80 лет назад началась Великая Отечественная война; цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложил Владимир Путин; статья об уроках истории президента России опубликована в авторитетной немецкой газете; 80 лет песне "Священная война", под которую уходили на фронт и сражались за Родину; с 28 июня в Москве в ресторан или кафе только по QR-коду; в Крыму военные и спасатели ликвидируют последствия сильнейшего наводнения; в эфире новый благотворительный проект Первого канала «ВСЕМ МИРОМ 7375».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (22 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.