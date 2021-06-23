Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Алексей Макаркин (23 Июня 2021)
Опубликовано: 23 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Еще
В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Петр Борисович Шелищ, председатель Союза Потребителей России
- Живой гвоздь. Алексей Владимирович Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий
- Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала “Безвольные каменщики”.
Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Живой гвоздь - Алексей Макаркин (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.