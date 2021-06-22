Открытый эфир. Что ждет отношения РФ-США после саммита 16.06.2021

Открытый эфир. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине 17.06.2021

Открытый эфир. Индийский штамм и массовая вакцинация от COVID в РФ 21.06.2021

- Диагноз по итогам саммита.

- Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война.

- Гостайна плана “Барбаросса” № 1. Зачем посол Германии Шуленбург еще в мае 1941 года сообщил заместителю наркома иностранных дел Деканозову день нападения Гитлера на СССР.

Война дронов? На оружейной выставке в Киеве был представлен макет тяжелого ударного беспилотника.

- «Музыка войны и победы». В Донецке прошел концерт-реквием, посвященный 80–летию начала Великой Отечественной войны.

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