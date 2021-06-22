Открытый эфир - Разоблачение фейков о начале ВОВ (22 Июня 2021)
Опубликовано: 23 Июня 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
Открытый эфир. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине 17.06.2021
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