Денег на войну в этом году Киев из Америки больше не получит. После встречи Путина и Байдена Вашингтон заморозил пакет военной помощи Украине в размере ста миллионов долларов. В офисе президента Зеленского теперь, очевидно, гадают - что бы это значило? Неужели Большой Брат за спиной Киева о чем-то действительно договорился с Москвой? Вот и прошедший в Брюсселе саммит альянса оставил у Киева смутные ощущения. С одной стороны, в Североатлантическом блоке говорят, что вроде бы и готовы принять Украину, но точных сроков по-прежнему не называют. Но поскольку в НАТО путь закрыт - как Зеленский собирается решать вопрос по Донбассу, если Украина по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений? Зачем Киев стремится включить США в «Нормандский формат»? И есть ли у этой инициативы перспективы? В студии программы «Между тем» - первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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