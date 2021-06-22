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Между тем. Красные линии для Киева 22.06.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 22.06.2021. Красные линии для Киева
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Между тем с Наталией Метлиной - Красные линии для Киева (22 Июня 2021)

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Опубликовано: 23 Июня 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Денег на войну в этом году Киев из Америки больше не получит. После встречи Путина и Байдена Вашингтон заморозил пакет военной помощи Украине в размере ста миллионов долларов. В офисе президента Зеленского теперь, очевидно, гадают - что бы это значило? Неужели Большой Брат за спиной Киева о чем-то действительно договорился с Москвой? Вот и прошедший в Брюсселе саммит альянса оставил у Киева смутные ощущения. С одной стороны, в Североатлантическом блоке говорят, что вроде бы и готовы принять Украину, но точных сроков по-прежнему не называют. Но поскольку в НАТО путь закрыт - как Зеленский собирается решать вопрос по Донбассу, если Украина по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений? Зачем Киев стремится включить США в «Нормандский формат»? И есть ли у этой инициативы перспективы? В студии программы «Между тем» - первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. 

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